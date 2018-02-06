Kutuplaşma kurultayı… Milletten uzaklaşıyor

Akit’e konuşan siyasiler, Erdoğan için “yüzde 52’nin cumhurbaşkanı” nitelemesini yapan Kılıçdaroğlu’nun “790 delegenin genel başkanı” vasfıyla gücü sınırlı bir lider olacağını ifade ettiler.

HATİPOĞLU: DEMEK Kİ BASKI VAR

Siyasetçi ve Yazar Ömer Vehbi Hatipoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Kılıçdaroğlu’nun kendisini aday gösteren delege sayısından dahi az oy almış olması manidar. Bu gösteriyor ki o delegeler kendi iradeleriyle değil, partide var olan bir baskı ve ötelemenin gerçekleşeceğini düşünerek Kılıçdaroğlu’nu aday göstermişlerdir. Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı parti içerisindeki muhalif seslerin daha da şiddetlenecektir. Diğerlerin ağırlığı hesaba katıldığında, kutuplaşmanın il kongrelerine daha sert bir şekilde yansıyacağını düşünüyorum.”

TUNAY: MİLLETTEN UZAKLAŞIYOR

Eski CHP Milletvekili Faik Tunay da şunları ifade etti: “İstifamın üzerinden 2 yıl geçti ama CHP hâlâ aynı CHP. İktidar hedefi olmayan, milletin değerlerine fransız olan bir yapı. Parti Meclisi’ne giren isimlere lütfen dikkat edilsin. ‘Şehitler olmaz vatan bölünmez’ l afı kadar beni tiksindiren bir laf olmamıştır’ diyebilen Sera Kadıgil listeye girdi. CHP millete yaklaşacağına gün geçtikçe milletten daha da uzaklaşıyor. Kılıçdaroğlu ise, sadece 790 delegenin genel başkanı vasfıyla, etki gücü sınırlı bir lider olarak kalacaktır.”

MÜCADELEYE DEVAM EDECEK

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için yarışan ancak kazanamayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Kurultayda genel başkan olabilirsiniz ama milletin gönlünde genel başkan olmak başka bir şeydir” dedi. CHP’nin 36. Olağan Kurultayı’nın ardından açıklamada bulunan İnce, şu değerlendirmelerde bulundu: “Siz kendi içinizde adaleti sağlayamazsanız, Türkiye’de nasıl sağlayacaksınız? Önce CHP içinde sonra Türkiye’de sağlayalım. Onun için mücadeleme devam edeceğim. Bizim MHP’den, AKP’den alacağımız demokrasi dersi yok. Onların yaptığı kongrelere göre, bizimkisi demokratiktir.”