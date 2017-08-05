Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Kutup prensesi' 900 yıl sonra bulundu

Bilim insanları, Kutup dairesine yakın bir bölgede, yaklaşık 900 yıl önce mumyalanmış bir kadına ait kalıntılara ulaştı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:05
'Kutup prensesi' 900 yıl sonra bulundu

12'inci yüzyılda avcılıkla uğraşan bir medeniyetin üyesi olduğu aktarılan kadının, mumyalama yöntemi sayesinde saçlarının ve kirpiklerinin hala sağlam bir şekilde durduğu görülüyor. 

The Siberian Times gazetesinin haberinfe, kadın mumyası Rusya'nın Salekhard bögesinde araştırma yapan bilim insanları tarafından bulundu. 
 
Kadının, avcılık ve balıkçılık yaşamını sürdüren ve Pers medeniyetiyle bağlantısı bulunan bir gruba üye olduğu belirtildi. Daha önce kazı yapılan ve çok sayıda erkeğe ait kalıntıların bulunduğu bölgede bir kadına ait mumyanın keşfinin ilginç bir durum olarak değerlendirildiği aktarılıyor. 
 
Bulunan kişinin, onlarca kalıntı arasındaki tek kadın olması, bunun o bölgede yaşana üst düzey bir kadın olduğuna işaret edebileceği ifade edildi. Kadının saçlarının, dişlerinin ve kirpiklerinin bozulmadan kalmasına karşın vüdudunun önemli oranda bozulduğu ifade edildi. 
 
Rus arkeolog Alexander Gusev, bulunun kişinin bir kadın olmasının araştırmaları için çok önemli bir bulgu olduğunu ifade etti.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 14:05
  1. prenses
  2. rusya
  3. Alexander Gusev
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş, Samsun’a gitti
    1. Beşiktaş, Samsun’a gitti
    2. Adana’da sezonun ilk salçalık biber..
    3. Asansörde mahsur kalan aileyi itfaiye..
    4. Erdoğan'dan Diyanet'e eleştiri: Geç..
    5. Samsun’da tır otomobile çarptı: 4 yaralı
    6. 10 ayda, 240 bin 286 metrekare parke..
    7. Olba Antik Kenti’nden kazı çalışmaları..
    8. Eskişehirspor yeni sezon için..
    9. Bir ayakkabı için 90 kişi emek sarf..
    10. Diyarbakır kavruluyor
    11. Terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele..
    12. Traktörün altında kalan çiftçi..
    13. Darp edilmekten bayılma numarasıyla..
    14. İbadi'den ''Haşdi Şabi'' açıklaması
    15. Ördeğin hazin sonu biraz ağır olmuş!
    16. Önemli karar! Komuta merkezini..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyanet'e..
    18. Irak Başbakanı İbadi'den "Haşdi Şabi"..
    19. Hüseyin Gülerce Fatih Altaylı'nın..
    20. İngiltere'de 6 yıl önce isyana yol..
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Celal Güngör'den tuhaf yorum: Türkiye'nin yaşayabileceğini sanmıyorum
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var
    Güne kötü haberle başladık! Ölü ve yaralılar var