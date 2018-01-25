Kût'ül-Amâre nedir? Kût'ül-Amâre nerede?

Kut'ül Ammare tam olarak Bağdat'ın 170 km güneyinde bulunan bir kasabadır. Aynı zamanda Şattülarap kanalı ile birleşen Basra Körfezi'nin 350 km kuzeyinde bulunur. Kasaba 1915 yılında yapılan nüfus sayımında toplam 6500 kişilik nüfusa sahiptir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son büyük zaferi olarak tarihe geçen Kut'ül Amare, 1. Dünya Savaşı'nın Irak Cephesi'nde, İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında gerçekleşmiş bir kuşatma muharebesidir. Savaşın temel muharebelerinden biri olan kuşatmada 1.600, 21 Ocak Hannah Muharebesi'nde 2.700 askeri kaybederek geri püskürtüldü. İngilizler mart başında tekrar taarruza geçti. 8 Mart 1916'da Sabis mevkiinde Miralay Ali İhsan Bey komutasındaki 13. Kolordu'ya hücum ettilerse de 3.500 asker kaybederek geri çekildiler.

Osmanlı ordusunun Kut'ül Ammare'yi ele geçirmesi ve İngiliz birlikleri ele geçirmesiyle Osmanlı zaferiyle bitmiştir. 1. Kut Muharebesi olarak da bilinen Kut’ül Amare Kuşatması, Türkiye'de 1952 yılına kadar Kut Bayramı adı altında kutlandı.