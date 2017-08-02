Kutsal topraklarda sinsi plan! 4 yıl İsrail'de...

Filistin’de El Fetih bünyesinde kaldığı dönemde Ortadoğu’nun karanlık prensi Muhammed Dahlan’la birlikte çalışan eski dostu Dahlan’ın ilişkilerini anlattı. 1961 doğumlu Muhammed Dahlan, 1978 yılında İsrail tarafından tutuklandı. 4 yıl gözlerden uzak kalan Muhammed Dahlan İsrail tarafından yabancı dil, gayri nizami harp, 5. kol faaliyetleri ve ihtilalci alt yapı konusunda özel eğitime tabi tutuldu. 2006 yılında Filistin’den çıkarılan Muhamed Dahlan, MOSSAD gözetiminde faaliyetlerini Ürdün, Birlesik Arap Emirlikleri, Misir ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde sürdürdü.

ORTADOĞU’YU KARIŞTIRMAK İÇİN YETİŞTİRİLDİ

Filistin Kurucu Devlet BaskanI Yaser Arafat’ı zehirlemekle suçlanan Muhammed Dahlan, 10 yıldır Ortadoğu denkleminin karanlık ağında önemli bir yer işgal ediyor. Dahlan 2006 yılında İsrail tarafından Gazze’den kaçırıldığı günlerde Hamas ve destekçilerinden intikam almak için yemin etti. Siyonist odaklarla müşterek yürüttüğü operasyonlar sonucu birçok iç savaş ve rejim değişikliklerinde etkisi olan Dahlan Mısır ve Israil tarafından sürdürülen Gazze kuşatmasının da mimarı olarak gösteriliyor.

13 ÜLKEDE İSTİHBARATÇISI VAR

Filistin dışında 13 ülkede etkin faaliyet yürüten Muhammed Dahlan kamuoyu oluşturma ve taraftar toplama amacı ile dernek ve vakıfları kullanıyor. Eşi Celile Dahlan adına kurulan (Muazzamat el Celile) vakfı da aynı kapsamda faaliyet yürütüyor. Ekip, Sırbistan, Ukrayna, Türkiye, Hırvatistan, Fransa gibi ülkelerde ise George Soros tarafından kurulan vakıflardan destek alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yıllık 550-600 milyon dolar destek verilerek kurulan 3 bin kişilik istihbarat ağında görev yapan şahısların çoğunluğu Filistin asıllılardan oluşuyor. Dahlan öncülüğünde kurulan istihbarat şebekesi tarafından toplanan bilgiler MOSSAD ile paylaşılıyor.

Sisi darbesinin baş aktörü

Dahlan’ın Mursi’ye yönelik darbede baş aktör olduğunu söylüyor. Dahlan ve ekibi 1.5 milyar dolardan fazla harcama yaparak Mısır Ordusu, medya ve sivil toplum kuruluşları düzeyinde destek zemini oluşturdu. Nur Partisi ve sol örgütlerle birlikte medya yöneticileri Sisi darbesi öncesinde fonlanarak İhvan Direnişi aleyhine yayın yapılması ve Sisi lehine tavır alması yönünde satın alındı.

40 kişilik özel tim koruyor

Muhammed Dahlan’ın yürüttüğü faaliyetlerde 3 isim hayati önem taşıyor. Nuhammed Dahlan’ın tüm siyasi ilişkileri Semir Meşerani, mali yönetimi Muhammed Reşid ve proje-plan danışmanlığı ise Hadan Asfur tarafından yürütülmekte.

KORUMALARI SIRBİSTAN’DAN

Çok özel yöntemlerle korunan Muhammed Dahlan 40 kişilik Sırp ekip tarafından korunuyor. MOSSAD ise Ortadoğu kasabına uzaktan koruma desteği veriyor.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak