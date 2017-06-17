İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu

Bu yıl Ramazan ayının ilk 15 gününde umre için Kabe-i Muazzama'yı 17 milyon kişi ziyaret etti.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:17
Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu

Bu yıl Ramazan ayının ilk yarısında umre için Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edenlerin sayısının geçen yıla oranla yüzde 37 artarak, 17 milyona ulaştığı bildirildi.

Kabe'nin tavaf alanında yapılan inşaatların sona ermesi ile umre kotalarının artması sonucu bu yıl Ramazan'da Kabe çevresindeki yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Umre için yurt içi ve yurt dışından gelenlerin yanı sıra Peygamber Efendimizin övdüğü bir uygulama olan "itikaf" ibadeti için de çok sayıda Müslüman Kabe'ye akın etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre İstatistikleri Kurumu yaptığı açıklamada, bu yıl Ramazan'ın ilk yarısında 17 milyon kişinin umre yapmak için Kabe'ye geldiğini, bu rakamın geçen yıl 12 milyon civarında olduğunu belirtti.

Açıklamada, Ramazan ayının sonlarına doğru ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:17
  1. RAMAZAN
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    1. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    2. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    3. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    4. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    5. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    6. Fotokapanla görüntülendiler
    7. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    8. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    9. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    10. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    11. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    12. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    13. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    14. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    15. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    16. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    17. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    18. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    19. TSK'dan flaş açıklama: PKK sivilleri..
    20. Bu ofislerde çalışanlar çok şanslı!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti