Kutsal topraklarda Ramazan yoğunluğu

Bu yıl ramazan ayının ilk yarısında umre için Kabe-i Muazzama'yı ziyaret edenlerin sayısının geçen yıla oranla yüzde 37 artarak, 17 milyona ulaştığı bildirildi.

Kabe'nin tavaf alanında yapılan inşaatların sona ermesi ile umre kotalarının artması sonucu bu yıl ramazanda Kabe çevresindeki yoğunluk gözle görülür şekilde arttı. Umre için yurt içi ve yurt dışından gelenlerin yanı sıra Peygamber Efendimizin övdüğü bir uygulama olan "itikaf" ibadeti için de çok sayıda Müslüman Kabe'ye akın etti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre İstatistikleri Kurumu yaptığı açıklamada, bu yıl ramazanın ilk yarısında 17 milyon kişinin umre yapmak için Kabe'ye geldiğini, bu rakamın geçen yıl 12 milyon civarında olduğunu belirtti.

Açıklamada, ramazan ayının sonlarına doğru ziyaretçi sayısının daha da artmasının beklendiği kaydedildi.