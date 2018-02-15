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Kutsal topraklarda hızlı tren heyecanı

Suudi Arabistan'da Mekke ile Medine arasındaki hızlı tren hattında test sürüşler başladı.

15 Şubat 2018 Perşembe 18:10
Kutsal topraklarda hızlı tren heyecanı

Suudi Arabistan'da Mekke ile Medine arasındaki hızlı tren hattında test sürüşlerinin başladığı bildirildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Harameyn Hızlı Demiryolu Projesi Müdürü Muhammed Fida, Mekke-Medine Hızlı Tren Hattı test sürüşlerinin bu sabah itibariyle başladığını belirtti. Fida, test sürüşleri programının başarıyla tamamlanmasının ardından iki kent arasındaki normal seferlere başlanacağını kaydetti.

"2 vagondan oluşacak ve 417 yolcu taşıyacak"

Suudi Arabistan hükümetinin, vatandaşlara ve ülkede ikamet eden yabancılara 450 kilometrelik Mekke-Medine arasında uluslararası standartlara uygun bir taşımacılık hizmeti vermek için bu projeyi hayata geçirdiğini vurgulayan Fida, iki kutsal kent arasındaki hızlı tren hattının aynı zamanda hac ve umre ziyaretçilerine de hizmet vereceğini kaydetti.

Söz konusu tren hattının Mekke, Cidde, Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı, Kral Abdullah Ekonomi Kenti ve Medine olmak üzere toplam 5 istasyondan oluştuğunu aktaran Fida, "Saatte 300 kilometre hız yapabilen tren,12 vagondan oluşacak ve 417 yolcu taşıyacak." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 18:10
  1. Mekke Medine hızlı tren
  2. Hızlı Tren
  3. Mekke
  4. Medine

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  • oooooo1 sa önce
    yahudi sudlar bu zamana kadar nerdeydi? Arap'lar bu yahudi sudların yüzünden Kendi Vatanlarında Hür Değiller.
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