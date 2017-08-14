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Kutsal topraklarda 31 kişi vefat etti

Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gelen 31 kişinin vefat ettiği bildirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 02:59
Kutsal topraklarda 31 kişi vefat etti

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Pasaport  Genel Müdürlüğünden, hac farizasını yerine getirmek için ülke dışından gelen 31  kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Haberde, hacıların ölüm nedenlerine ilişkin bilgi verilmedi.

Pasaport Genel Müdürlüğü'nden, bu sene hac farizasını yerine getirmek  için gelenlerden yaklaşık 614 bininin hava yolu, 8 bini kara yolu ve 487'sinin  deniz yolunu kullandığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan resmi rakamlarına göre, kutsal toprakları geçen sene  yaklaşık 1,9 milyon kişi ziyaret etmişti.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 02:59
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