Kutsal topraklara gidecek hacı adayları uğurlandı

Konuyla ilgili açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "Beldemiz sakinlerinden Sabri Karhan, Mustafa Erdönmez ve İbrahim Sarıkan’ı aileleri ile birlikte hac ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal topraklara uğurladık. Rabbim hacca giden adaylarımızı bu yolculuklarında her türlü görünür görünmez kazalardan ve belalardan muhafaza eylesin. Gönlü Kabe aşkıyla yanan tutuşan bütün kardeşlerimize o mukaddes topraklara gitmeyi nasip etsin. Gittikleri bu kutsal yolculuğun hayırlı vesile olmasını diliyor, Allah yaptığımız tüm ibadetlerimizi kabul etsin diyorum” dedi.