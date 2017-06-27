Kutsal mekanlara ziyaretçi akını

Ramazan Bayramı dolayısıyla "Peygamberler Şehri" olarak da anılan Şanlıurfa'da, başta tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi olmak üzere kutsal mekanlar ziyaretçi akınına uğruyor.

"Peygamberlerin atası" kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayp peygamberlerin yaşadığı rivayet edilen ve bundan dolayı da "Peygamberler Şehri" olarak anılan Şanlıurfa, inanç turizmi açısından büyük bir potansiyeli barındırıyor.

Şehirdeki kutsal mekanlar yıl boyunca olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğruyor.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mağaraya girerek dönemin hükümdarı Nemrut'un zulmünden kurtulmak için annesi tarafından burada bir süre saklanan peygamberin hatırasının bulunduğu mekanda dua ediyor. Ziyaretçiler, yerleşke içerisindeki Dergah Camisi'nde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif ile Kadem-i Şerif'i (Hz. Muhammed'in ayak izi) de görme imkanı buluyor.

Ziyaretçiler, Balıklıgöl'ü ve yakınındaki Hazreti İbrahim'in ateşe atılmak için kurulduğu belirtilen mancınıkların yer aldığı tarihi Urfa Kalesi'ne de ilgi gösteriyor.

Eyyüp Peygamber'in rahatsızlığında çile çektiği mağara ve daha sonra suyuyla yıkanıp, sağlığına kavuştuğu söylenen "Eyyüp Peygamber Makamı" da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Viranşehir ilçesindeki Eyyüp ve Elyasa peygamberin türbeleri de en çok ziyaret edilen mekanlar arasında yer alıyor.

Ziyaretçiler memnun

Ankara’dan 6 kişilik ailesiyle şehri ziyaret eden Samet Ada, kentteki kutsal mekanlardan çok etkilendiğini söyledi.

Şehri ziyaret için yüzlerce kilometre yol kat ettiğine işaret eden Ada, "Dergah Camisi'nde peygamber efendimizin Sakal-ı Şerifi ve Kadem-i Şerif’ini görme imkanı bulduk. Burada çok güzel ayrı bir maneviyat var, gurur verici. Bu şehirde her Müslümanın gelip görmesi gereken mekanlar var. Özellikle bayram dolayısıyla buraları görme imkanı bulduk." diye konuştu.

Kayseri'den gelen Enes Görgülü de sıcak olmasına rağmen kentin manevi atmosferinin güzel olduğunu dile getirdi.

Özellikle Hz. İbrahim'in doğduğu rivayet edilen mekandan etkilendiğini anlatan Görgülü, bölgedeki diğer mekanları da gezmeyi planladığını kaydetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinden gelen Ahmet Yıldırım da tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ailesiyle ziyaret ettiğini anlattı.