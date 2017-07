KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Ege Bölgesi istişare toplantısına katıldı

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan’ın da katıldığı toplantıda konuşan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu; oda ve borsa başkanlarından, yaptıkları icraatlar konusunda üyelerini bilgilendirmelerini ve tüm iş dünyasının bu imkânlardan yararlanmasını isterken, Türk özel sektörünün 6 ayda 1 milyon 200 bin kişiye iş imkanı sağlamasının bir dünya rekoru olduğunu söyledi.

- TACİRİN ANKARA’DAKİ SESİYİZ

“ Oda ve borsaların yaptıkları ve iş dünyasının önünü açan işlerin, bizim tarafımızdan takip edildiği ve yaptırıldığını, tam olarak anlatmak gerekir” sözleriyle konuşmasına devam eden ve toplantıda son 6 ayda hükümetten talep edilenleri anlatan Hisarcıklıoğlu; “Yönetim Kurulu Üyesi olduğumuz KOSGEB’den 50.000 TL faizsiz KOSGEB kredisi bizim önerimizle çıktı, TOBB nefes kredisi, SGK ötelemeleri, yapılandırmalar, KGF gibi hayata geçen düzenlemelerbizlerin önerileriylehayata geçiyor. Bizler, tacirin Ankara’daki sesiyiz” dedi. Toplantıda ayrıca makroekonomideki durum,meclis üyelerinden gelen cevaplarla, anket sonuçlarının değerlendirmesi gibi konularda geniş sunumlar yapıldı. Yerli oto ile ilgili iştirak şirketi kurulacağını da söyleyen Hisarcıklıoğlu; doğuda ve batıda bütün ekonomilerin genel anlamda büyüme içerisinde olduklarından bahsetti. Büyümenin aynı zamanda istihdam anlamına geldiğini de kaydeden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, büyüyen ekonomilerin daha fazla ticaret ve kazanç anlamına geleceğini belirtti.

Ege Bölgesi İstişare Toplantısına katılan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan; toplantının son derece yararlı geçtiğini ve TOBB’un ekonomi üzerinde etkilerinin ve iş dünyasına sağladığı avantajların büyük olduğunu söyledi ve 365 Oda-Borsanın yarattığı sinerjinin önemini vurguladı. Akdoğan ayrıca, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile yapılan özel görüşmede, kruvaziyer turizm ile ilgili yapılan düzenlemeler ve özellikle kişi başı 30 dolar teşviğin bir an önce hayat geçmesi gerektiğini dile getirdi. Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan ayrıca, İstanbul Kruvaziyer Limanının kapalı olmasının sektöre darbe vurduğunu, limanın bir an önce açılması ve 30 dolar desteğin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, bunlarla ilgili girişimler yapılmasını istedi