Kutluhan Dünya Şampiyonasında iddialı

Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü sporcusu Milli Karateci Kutluhan Duran, 3-5 Ağustos tarihleri arasında Gaziantep’te düzenlenen Türkiye Şampiyonasında ferdi Kata’da Türkiye 2.si, Takım Kata dalında ise Türkiye 1.si olarak Dünya Karate Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği 50 ilden bin 450 sporcunun mücadele ettiği şampiyona sonunda belirlenen Milli Takım Ekim ayında İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Gaziantep’te yapılan şampiyonanın ardından Manavgat’a dönen başarılı sporcu Kutluhan Duran, Milli Takım kampı öncesinde kendisini yetiştiren Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Yunus Battal’ı ziyaret ederek salonda çalıştı.

Avrupa Şampiyonluğunun ardından hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu belirten Duran, "Gaziantep’te yapılan Türkiye Şampiyonasında ferdi kata da şanssızlık sonucu finalde kaybettim. Takım Kata da ise şampiyon olduk ve dünya şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandık. Yarın Milli Takım kampına katılacağım. Çalışıp Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarında ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek İstiklal marşımızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Aileme ve Yunus hocam başta olmak üzere üzerimde emeği bulunan tüm hocalarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Manavgat Karate Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Yunus Battal ise Kutluhan ile her zaman gurur duyduğunu belirterek, "5 yaşında karate sporuna başlayan Kutluhan, kısa sürede il ve Türkiye genelinde önemli başarılara imza attı. Son olarak Avrupa Şampiyonu olarak Manavgat’ın haklı gururu oldu. Gaziantep’te Türkiye şampiyonasında ferdi kata da şanssız bir şekilde finalde kaybederken takım kata da şampiyon olarak dünya şampiyonasında yarışmaya hak kazandı. Ben Kutluhan’ın Dünya şampiyonasından başarıyla döneceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.