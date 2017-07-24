Kutlu’dan Basın Bayramı kutlaması

Özgür, tarafsız ve objektif bir şekilde görevlerini yerine getiren basın mensuplarının 15 Temmuz’da milli iradeye darbe vurmak isteyen FETÖ’ye karşı sergiledikleri dik duruşa dikkat çekerek, başlayan ve bu dik duruşun takdire şayan olduğunu söyleyen Kutlu,“Ülke menfaatlerini ve kamu düzenini mesleğin gerektirdiği ahlaki değerler çerçevesinde yerine getiren ve sorumlu bir yayıncılık üstlenen bir basın o ülkenin en büyük gücüdür. Bunu 15 Temmuz hain darbe girişiminde ve sonrasında gördük. Milletimizle birlikte hareket eden ve demokrasiden yana tavır takınan basınımız, hain darbe girişiminin sonuçsuz kalmasında önemli bir katkı ortaya koymuştur. Bu da gösteriyor ki, demokrasimizin vazgeçilmez bir unsuru olarak gördüğümüz basınımız, ülkemizin geleceği ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak, halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen önemli bir görev icra etmektedir. İlimizde de görevini hakkıyla yerine getiren, ilimizin tanıtımına katkı sunan,zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri içinde çalışan yerel basın çalışanlarımızın yaptığı çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Özverili ve fedakar çalışmalarından dolayı yerel basınımızın tüm mensuplarına da teşekkür ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle başta ilimizde kamu ile vatandaş arasındaki bilgi akışını sağlayan yerel gazete, dergi, radyo ve televizyonlarımız başta olmak üzere bütün basın mensuplarımızın, basında sansürün kaldırılışının 109. yıl dönümü olması hasebiyle kutlanan Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.