Kutlu Doğum'un 1446. yılında Kağıthaneliler birlik oldu

Kağıthanelilerin yoğun bir katılım gösterdiği program Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. 15 Temmuz temalı kum sanatı gösterisine de yer verilen programda; 20. Dönem Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, Şair Serdar Tuncer de konuşma ve eserleriyle yer aldılar.

‘Hz. Peygamberimizin öğütlerini hatırlayalım’

Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç programda yaptığı konuşmasında birlik çağrısında bulundu. Hz. Peygamber’in hayatının rehber edinilmesi gerektiğini aktaran Başkan Kılıç; ‘’Hz. Peygamberimiz Veda Hutbesi’nde bizlere kardeş olmayı, birbirimize güvenmeyi, ırkçılık yaparak birbirimizi dışlamamayı, birbirimizin hakkına girmemeyi öğütlüyordu. Şuan dünya Hz. Peygamberimizin bu sözlerini dinleyip tatbik etmiş olsaydı, günümüzde yaşadığımız sorunlar hiç yaşanmazdı. Bugün Avrupa’da ve Amerika’da ırkçılık en büyük sorunların başında gösteriliyor. Buralarda yaşayan azınlık halklar ve bilhassa Müslümanlar güvenlik sorunu yaşıyor.’’ dedi.

‘Güven toplumunu yeniden inşa etmeliyiz’

İslam coğrafyalarında yaşanan drama da dikkati çeken Başkan Kılıç; ‘’Bugün Suriye’de, Filistin’de, Myanmar’da,Doğu Türkistan’da, Irak’ta ve daha birçok İslam ülkesinde savaşlar söz konusu. Masum halkların ve hatta çocukların üzerlerine kimyasal silahlar atılıyor. Bunu yapan Batılı devletlerin amaçları o bölgeleri tamamen istikrarsızlaştırıp zengin yeraltı kaynaklarına sahip olabilmek. Aynı oyunu 15 Temmuz’da Türkiye’ye de oynadılar. Başaramadılar çünkü tüm dünya Müslümanlarının umudu olan, onların duasını alan bir Türkiye var. İslam coğrafyalarında güven toplumunu yeniden inşa etmek için Hz. Peygamberimizin sadece dini öğretileri değil, dünyevi öğretilerinin de bilinmesi lazım. Osmanlı Devleti’nin 600 yıl dünyayı huzur ve güven içinde yönetmesinde bu bakış açısının varlığı unutulmamalıdır.’’ diye konuştu.