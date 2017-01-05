Kütahya'lı öğrencilere Avrupa'da staj imkanı!

Kütahya'da turizm alanında faaliyet gösteren Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin Almanya ve Avusturya'daki otel ve restoranlarda staj yapacakları bildirildi.



Okul Müdürü Hakan Gölpınar, yaptığı açıklamada,Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin turizm alanında faaliyet gösteren ve bünyesinde uygulama oteli bulunan Kütahya'nın tek meslek lisesi olduğunu hatırlattı.

AB ERASMUS+ programı kapsamında hazırladıkları "Turizm Alanında Öğrenci Becerilerinin Geliştirilmesi" projesinin kabul edildiğini ve bu sayede öğrencilerin Avrupa'daki otel ve restorasyonlarda staj yapma imkanına sahip olacaklarını dile getiren Gölpınar, "Proje için öğrenciler öncelikle Almanca eğitimi alacak. Daha sonra gidilecek ülkelerle ilgili oryantasyon eğitiminden geçirilecek. Yaklaşık 20 öğrencimizin staj yapacağı projenin bütçesi toplam 47 bin Avro. Öğrenciler projeyle hem Avrupa ülkelerinde turizm konusunda bilgi sahibi olacaklar, hem de staj imkanına kavuşacaklar. Program sonunda öğrencilere yurt dışında staj yaptıklarına dair belge de verilecek." diye konuştu.

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi daha önce de Antalya'daki Uluslararası Altın Kep yarışmasında "En İyi Lise" unvanını alarak, 2015 ve 2016 yıllarındaki Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri yarışmalarında da gümüş ve altın madalya kazanmıştı.