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Kütahyalı asker şehit düştü

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde nöbet değişimi sırasında yanlışlıkla açılan ateşle şehit olan 26 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız’ın Kütahyalı olduğu öğrenildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 13:24
Kütahyalı asker şehit düştü

Olay, Hakkari-Van karayolu emniyetini almak için Çukurca ilçesi Testere mevkiinde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker ’bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını’ sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehidin cenazesi, yarın (31 Temmuz Pazartesi) öğle vakti Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Hava Şehitliği’ne defnedilecek.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 13:24
  1. Hakkari
  2. Van
  3. Kütahya
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