Kütahyalı asker şehit düştü

Olay, Hakkari-Van karayolu emniyetini almak için Çukurca ilçesi Testere mevkiinde konuşlanan birliklerde dün akşam personel değişimi sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nöbeti bitiren askerler mevzileri terk ederken, aynı birlikteki başka asker ’bölücü terör örgütü mensuplarınca sızma yapıldığını’ sanıp yanlışlıkla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sözleşmeli er Semih Akyıldız ağır yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan sözleşmeli er Akyıldız, doktorların tüm çabasına karşın şehit oldu.

Şehidin cenazesi, yarın (31 Temmuz Pazartesi) öğle vakti Ulu Cami’de kılınacak cenaze namazının ardından Kütahya Hava Şehitliği’ne defnedilecek.