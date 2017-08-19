Kütahya’dan başpehlivan çıkarmak için gönüllü çalışıyorlar

Tarihi Domaniç Yağlı Pehlivan Güreşleri 20 Ağustos Pazar günü Domaniç Ebe Çamlığı Er Meydanı’nda yapılacak. Güreş etkinlikleri için hazırlıklar tamamlandı. Güreşçiler son antrenmanlarını Ebe Çamlığı Er meydanı’nda çalışmalarını son kez yaptı.

Gönüllü olarak lisanslı pehlivan çalıştıran eğitmen İlhan Kara ve Mehmet Kaygısız, 23 yıldır güreş yaptıklarını, kendi imkanları dahilinde yetiştirdikleri 20 pehlivanın, Kütahya’da bir ilki gerçekleştirmek için Domaniç’ten başpehlivan çıkartmak için çaba gösterdiklerini belirtti.

Eğitmen ve güreşçi Mehmet Kaygısız, “1999 yılından itibaren güreş yapıyorum. Domaniçspor çatısı altında gençlere gerek minder gerek karakucak gerekse yağlı pehlivan güreşlere götürerek, eğiterek Domaniç’te güreşlere sevilmesi ve daha çok yapılmasını yönünde çalışmalarımız var. Kütahya’dan ilk başpehlivanın Domaniç’ten çıkarılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Kütahya’nın ilk başpehlivanı Domaniç’ten çıkacaktır. Bursa, İstanbul, Edirne, Yalova gibi çeşitli yerlerde pehlivanlarımız güreşe götürdük. Yalova’da önemli derecelerimiz oldu. Bu sene de pazar günü yapılacak olan 657. Domaniç Yağlı Güreşleri’nde pehlivanlar çıkacak. Bizim pehlivanlarımız da inşallah meydanlarda olacak. Bir senelik çalışmanın meyvesini almayı umut ediyoruz. Daha çok destek görmek için pehlivanlarımızı her yere götürmeye çalışıyoruz. İl Spor Müdürlüğü’nden de gelecek hocalar ile birlikte pehlivanlarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. 2005 yılında da böyle bir çalışma başlatmıştık. Fazla uzun ömürlü olmamıştı. İnşallah bu seneki çalışmamızda minik 2, teşvik 1, teşvik 2, tozkoparan, küçük orta pehlivanlarımız var. Bu pehlivanlarımız, baş altı, baş boylara çıkarmak için uğraşıyoruz. Domaniç’in de vereceği destekle inşallah Domaniç’ten başpehlivanlar çıkartırız. Bizler bu işi arkadaşım İlhan Kara ile birlikte gönüllü olarak yapıyoruz” dedi.

"Biz güreş sevdalısıyız, bu işi gönüllü olarak yapıyoruz"

Eğitmen ve güreşçi İlhan Kara, “1996 yılından beri güreşlerle uğraşıyorum. Biz güreş sevdalısıyız,bu işi gönüllü olarak yapıyoruz. Pehlivanlarımızın hepsi çok temiz çocuklar. Hiç birinin kötü alışkanlıkları yok. Götürdüğümüz yerlere kendi imkanlarımız dahilinde götürüyoruz. Sayımız 5’ten 20’lere kadar çıktı. Tanıdığımız arkadaşlar var. Çevre köylerden gelen arkadaşlarımız var. Gittiğimiz her yerde güzel performanslar gösterdiler. Profesyonel anlamda alt yapımız olmamasına rağmen Edirne’de, Antalya’da, İstanbul’da, Bursa’da hiç beklemediğimiz performanslar gösterdiler. İyi sponsorlarımız olsa gelecek vaat edecek güreşçilerimiz var” ifadelerini kullandı.