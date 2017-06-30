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Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’da sentetik uyuşturucu (bonzai) sattığı iddia edilen bir kişi yakalandı.

30 Haziran 2017 Cuma 17:14
Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları sentetik uyuşturucu kullanan B.A.’nın üzerinde yaptıkları aramada 1 paket sentetik uyuşturucu ele geçirdi. B.A.’nın uyuşturucu maddeyi İstiklal Mahallesi’ndeki bir evden aldığını söylemesi üzerine ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, satışa hazır 15 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Murat Ö. (25) ise gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, uyuşturucu satın almaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (EFE-MET-Y)

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 17:14
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