Kütahya’da uyuşturu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine ait arazilerde uyuşturucu madde üretimi yaptıkları iddia edilen T.Ç., H.Ç., H.O. ve A.B.’yi takibe aldı. Ekipler, mahkeme kararıyla Küçükköy yakınlarındaki şüphelilere ait ev ve arazilere operasyon düzenledi. Narkotik köpeği "Çilek"in de kullanıldığı operasyonda, yaklaşık 20 kilogram esrar ve 110 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorguları sürüyor.