Kütahya’da trafik kazası: 7 yaralı

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu Balıköy Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı-Emet karayolunun 15. kilometresinde Harun Kandemir (36) idaresindeki 37 LH 497 plakalı otomobil ile Enver Altun (64) yönetimindeki 43 PB 903 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Harun Kandemir ve Enver Altun ile otomobillerde bulunan Mesut Uçar (13), Nazlıcan Uçar (17), Resul Uçar (16), Zahide Gökçen (63) ve Canan Kandemir (30) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.