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Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü

Kütahya’da yaşanan trafik kazasında bir kişi öldü.

27 Haziran 2017 Salı 15:59
Kütahya’da trafik kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim G. yönetimindeki 43 HH 002 plakalı otomobil ve Sonay D.’nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Kütahya-Tavşanlı karayolunun 9. kilometresinde akaryakıt istasyonundan yola çıkan Müslüm Açan (23) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücülerinin gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 15:59
  1. Kütahya
  2. Evliya Çelebi
  3. Dumlupınar
  4. Tavşanlı
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