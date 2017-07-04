Kütahya'da telefon dolandırıcısına suçüstü baskın

'Hırsızlık, yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlal' olaylarından poliste kaydı bulunan Mehmet T., S.U.'yu telefonla arayarak adının FETÖ'ye karıştığını, bunun düzeltilmesi için kendilerine 17 bin lira getirmesini istedi. Kendisini arayanın dolandırıcı olduğunu anlayan S.U., 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine S.U.'nun yanına gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri poşet içerisine para yerine gazete kağıdı koydu. Otomobille Zafer Meydanı'ndaki otopark girişinde buluşma yerine giden S.U.'dan içinde para bulunduğunu sandığı poşeti alan Mehmet T., çevrede önlem alan polis ekiplerince yakalandı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan Mehmet T.'nin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Mehmet T., sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü.