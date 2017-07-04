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Kütahya'da telefon dolandırıcısına suçüstü baskın

Kütahya'da telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp isminin FETÖ'ye karıştığını söyleyerek para isteyen  24 yaşındaki Mehmet T., içerisinde 17 bin lira olduğunu sandığı gazete kağıdı konulmuş poşeti aldığı sırada polisler tarafından suçüstü yakalandı.

04 Temmuz 2017 Salı 11:42
Kütahya'da telefon dolandırıcısına suçüstü baskın

'Hırsızlık, yaralama ve konut dokunulmazlığı ihlal' olaylarından poliste kaydı bulunan Mehmet T., S.U.'yu telefonla arayarak adının FETÖ'ye karıştığını, bunun düzeltilmesi için kendilerine 17 bin lira  getirmesini istedi. Kendisini arayanın dolandırıcı olduğunu anlayan S.U., 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine S.U.'nun yanına gelen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri poşet içerisine para yerine gazete kağıdı koydu. Otomobille Zafer Meydanı'ndaki otopark girişinde buluşma yerine giden S.U.'dan içinde para bulunduğunu sandığı poşeti alan Mehmet T., çevrede  önlem alan polis ekiplerince yakalandı. Kelepçe takılarak gözaltına alınan Mehmet T.'nin yakalanma anı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Mehmet T., sorgulanmak üzere Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 11:42
  1. Kütahya
  2. telefon dolandırıcısı
  3. suçüstü
  4. konut
  5. gazete
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