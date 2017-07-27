Kütahya'da patlama! İki katlı bina yıkıldı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Lokantanın bulunduğu iki katlı bina yıkıldı.27 Temmuz 2017 Perşembe 02:15
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir lokantada patlama meydana geldi. Tunçbilek beldesindeki bir lokantada patlama olması üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamada ilk belirlemelere göre, lokantanın bulunduğu 2 katlı bina yıkıldı, çevredeki bazı binalarda hasar oluştu.
Olayda 3 kişi hafif yaralandı.
Güvenlik için bölgede elektrik kesildi.
Patlamanın lokantadaki sanayi tüplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.