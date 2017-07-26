Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Kütahya'da bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:47
Kütahya'da otomobil bariyerlere çarptı: 3 ölü 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Metin Kara (20) yönetimindeki 43 LB 268 plakalı otomobil, Kütahya-Eskişehir karayolunun 27'nci kilometresinde, bariyerlere çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Kazada, otomobildeki Mustafa Korkut (19) ve Emre Yıldız (20) olay yerinde, sürücü Kara ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaralanan Furkan Elçi (18) ise 112 Acil Servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, yaşamını yitiren sürücü Kara ile Yıldız'ın Kütahya Açık Cezaevinde hükümlü olduğu, dün cezaevinden izinli çıktıkları öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 07:47
  1. Eskişehir
  2. Kütahya
  3. Evliya Çelebi
  4. Dumlupınar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert tavır alınsın' diyenleri şok etti!
    1. Mogherini, 'Türkiye'ye karşı sert..
    2. Akın İpek tonlarca altını kaçırmış!
    3. 'Yeni darbeyi ulusalcılar yapabilir'
    4. Dün TSK paylaştı, kısa süre sonra..
    5. TRT’yi himmetle haraca bağladılar! Tam..
    6. Suriye'de yeni bombardıman oldu! İlk..
    7. Türkiye rüzgar enerjisinde Avrupa'dan..
    8. Amerika silahları bir DEAŞ’ta, bir..
    9. Bankamatik mimarının 350 bin liralık..
    10. ABD'de Cumhuriyetçilerin ilk sağlık..
    11. Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı..
    12. Dünya devlerinden 3. Havalimanı'na akın
    13. ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
    14. Olay yerine gidenler gözlerine..
    15. Erdoğan ile bizzat görüştü… İşte..
    16. İstanbul Şişli’de istinat duvarı çöktü!
    17. Emenike'ye 3 dakika yetti
    18. Darbeci FETÖ'ye büyük operasyon!..
    19. Donald Trump'tan FED ve Yellen..
    20. Başbakan yardımcılarının görev..
    ABD'den S-400 şantajı!
    ABD'den S-400 şantajı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Gülen'in şok fotoğrafı ortaya çıktı!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Orgeneral Abdullah Recep: Elimin tersiyle ittim!
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp
    Harun Kolçak'ın cenazesinde büyük ayıp