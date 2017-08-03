Kütahya’da miras kavgası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalnızsaray köyünde yaşayan Muzaffer A. ve oğlu Aydın ile diğer oğlu İbrahim ve torunu Muzaffer A. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A. ve oğlu Muzaffer A. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yakınları tarafından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Muzaffer A. ile oğlu Aydın A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.