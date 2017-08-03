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Kütahya’da miras kavgası: 2 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Yalnızsaray köyünde, miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşler arasında çıkan kavgada, baba ve oğlu av tüfeğiyle vurularak yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:04
Kütahya’da miras kavgası: 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yalnızsaray köyünde yaşayan Muzaffer A. ve oğlu Aydın ile diğer oğlu İbrahim ve torunu Muzaffer A. arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A. ve oğlu Muzaffer A. av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Yakınları tarafından Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, Muzaffer A. ile oğlu Aydın A’yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:04
  1. Aydın
  2. Kütahya
  3. Evliya Çelebi
  4. Dumlupınar
  5. Altıntaş
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