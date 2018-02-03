Kütahya'da hırsız diye kovaladılar, FETÖ şüphelisi çıktı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, bir kargo şubesinden sahte kimlikle paket alan, şüphelenilmesi üzerine de kaçmaya çalışırken yakalanan zanlının, FETÖ'nün sözde üst yöneticisi olduğu ortaya çıktı.03 Şubat 2018 Cumartesi 15:37
Yeni Mahalle'deki kargo firmasının şubesine gelen bir kişi, farklı bir kimlikle kargo paketini almak istedi. Kargo görevlisi, durumdan şüphelenince paketi teslim etmedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan kişi, Sülyeliler Kıraathanesi önünden geçtiği sırada kahvede oturan gençler tarafından hırsız sanılarak kovalamaca ile yakalandı.
KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI
Bir süre yerde boğuştuktan sonra, oradan geçen bir jandarma erine teslim edilen ve daha sonra da polis merkezine götürülen şüphelinin kullandığı kimliklerin sahte olduğu belirlendi.
Detaylı incelemede gerçek kimliğinin K.A. (27) olduğu anlaşılan şüphelinin FETÖ firarisi olarak arandığı tespit edildi.
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