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Kütahya’da freni patlayan kamyon eve girdi

Kütahya’da freni patlayan hafriyat kamyonu, yol kenarındaki binaya girdi.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
Kütahya’da freni patlayan kamyon eve girdi

Rampada freni patlayan Recep Demir’in kullandığı 43 RF 19 plakalı toprak yüklü yüklü kamyon, Okmeydanı Mahallesi Radar Caddesi’ndeki Tefik Yavuz’a ait 2 katlı eve çarparak durabildi. Sürücü Demir, kamyondan atlayarak kurtulurken, binada büyük çaplı hasar meydana geldi.

Ev sahibi Yavuz, kamyonun eve çarptığı sırada kahvaltı yaptıklarını ifade ederek, "Bir anda büyük bir gürültüyle bina sallandı ve evin duvarları yıkıldı. Önce deprem olduğunu sandık. Ama dışarı baktığımızda büyük bir kamyonun evimize çarptığını gördük. Binanın kolonları da hasar gördü" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 12:16
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