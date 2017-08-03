Kütahya’da FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, belirlenen 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda evlerde aramalar yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete getirildi.