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Kütahya'da FETÖ operasyonu

Kütahya'daki FETÖ soruşturmasında Bylock kullandığı tespit edilen 3 kişi tutulandı.

Kütahya'da FETÖ operasyonu
Eklenme: 17 Nisan 2017, 17:32

Kütahya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

5 ZANLI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden T.Z, E.E, ve Türkmenistan uyruklu Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi S.B, çıkarıldıkları mahkemece cezaevine gönderildi, diğerleri ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10 Nisan'daki operasyonda "ByLock" kullandıkları iddiasıyla biri yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 
EtiketleroperasyonFetullahçı Terör ÖrgütüGÜNCEL Haberleri
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