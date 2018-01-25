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Kütahya'da ele geçirildi! Bakın Hangi amaçla kullanılıyor?

Kütahya'da düzenlenen operasyonda, yarış atlarında doping olarak kullanılan 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:15
Kütahya'da ele geçirildi! Bakın Hangi amaçla kullanılıyor?

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cedit Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, yarış atlarına doping olarak verilen ve kullanılması yasak olduğu belirtilen 177 cam tüp kimyasal madde ele geçirildi. Ev sahibi şüpheli Harun A, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Ele geçirilen kimyasal maddelerin insanlarda botoks uygulaması ve kök hücre yenilemesinde de kullanıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. AA

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 09:15
  1. Kütahya
  2. yarış atları
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  4. cam tüp
  5. kimyasal madde
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