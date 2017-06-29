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Kütahya’da çöp konteyneri gerginliği

Kütahya’da kentin çöpleri toplayan şirketin, mahallelerdeki çöp konteynerlerini, yeni bir düzenleme yapacakları gerekçesiyle toplaması ve geri getirmemesi vatandaşları isyan ettirdi.

29 Haziran 2017 Perşembe 15:25
Kütahya’da çöp konteyneri gerginliği

Yenidoğan Mahallesi sakini bir grup vatandaş, cadde ve sokaklardaki konteynerleri toplayıp Perli Mahallesindeki depolarına götürmek isteyen şirket çalışanları ile tartıştı. Şirket çalışanları, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalığın tepkisi üzerine kararından vazgeçmek zorunda kaldı. Şirket çalışanları tarafından araca yüklenen konteynerleri, mahalle sakini vatandaşlar tarafından araçtan indirilip eski yerlerine yerleştirildi.

Vatandaşlar, şehir genelinde düzenleme bahanesiyle götürülen yüzlerce konteynerin geri getirilmediğini ileri sürdüler. Vatandaşlar, şirketin topladığı konteynerlerin, sokak veya apartman sakinlerinin kendi parasıyla alındığını anlattılar.

Bu arada, yaşanan gerginlik üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Mustafa Çakır, şirketin sözleşmede yer alan hususları yerine getirmediği için belediye tarafından ceza kesildiğini, bu sebeple de belediye ile vatandaşı karşı karşı getirmek için, firmanın bu yönteme başvurduğunu ifade etti. Çakır, "Bu şirket Kütahya Belediyesine ve Kütahya halkına adeta zulüm ediyor. Bu konteynerler vatandaşın parasıyla aldığı konteynerler. Şirketin böyle bir yetkisi yok. Unutulmamalı ki, bu halk 15 Temmuz’da darbe girişimini durdurdu" dedi.

Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Osman Altıntaş da, çöp toplama şirketinin halka adeta işkence edercesine uygulamalar yaptığını belirterek, durumun derhal düzeltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 15:25
  1. Kütahya
  2. Altıntaş
  3. Yunus Emre
  4. Yenidoğan
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