Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kütahya'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 8 yaralı

Kütahya'da devriye gezen jandarmaların içinde bulunduğu askeri araç kamyonetle çarpıştı, kazada 1 asker şehit oldu, 3'ü asker olmak üzere 8 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2017 Salı 08:38
Kütahya'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 8 yaralı

Kaza, geceleyin Kütahya'nın merkeze bağlı İhsaniye Köyü yakınlarında meydana geldi. Değirmenözü Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er Tümer Taş yönetimindeki 43 JAA 035 plakalı askeri araç, karşı yönden gelmekte olan Mevlüt Gündoğan'ın kullandığı 43 RY 062 plaklı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, askeri aracın sürücüsü jandarma er Tümer Taş olay yerinde şehit oldu, uzman çavuşlar Ramazan Çakmak, Faruk Akcan ve Sebahattin Mete ile kamyonette bulunan sürücü Mevlüt Gündoğan, Satı Gündoğan, Buğlen Demirel, Sude Demirel ile kimliği henüz öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. 3'ü asker olan toplam 8 yaralı ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebieğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Uğur olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:38
  1. kütahya
  2. askeri araç kazası
  3. şehit
  4. Çelebi
  5. eğitim
  6. Ramazan
  7. Jandarma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    1. Trafik sigortası sistemi Resmi Gazete'de
    2. Türkiye'nin ilk kadın komandosu olacak
    3. Dinmeyen acı!
    4. Yamaç paraşütçüsü 15 metre..
    5. Demirtaş 'yok' demişti belgesi ortaya..
    6. NASA Jüpiter'in yüzyıllık sırrını..
    7. Katar'dan Amerika'ya net mesaj
    8. Amerika'da askeri uçak çakıldı!
    9. Adana’da, ‘kuduz’ karantinası
    10. Mısır'da petrokimya tesisinde yangın:..
    11. Suudi Arabistan açıkladı! İşte Katar..
    12. Emekli olamayana toplu para
    13. Cep telefonuna 'alkol' muamelesi
    14. FETÖ'nün bilişim yapılanmasına operasyon
    15. Gardiyan yoğun bakımda nöbet tutuyor
    16. Rus danasına Türk denetimi
    17. Katar için Amerika ve İngiltere'den..
    18. Kütahya'da askeri araç kaza yaptı: 1..
    19. Güldüren savunma
    20. Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Mitinge katılamayan Beren, Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderdi!
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme