Kütahya’da 58 çocuk sünnet ettirildi

Bu yıl 58 çocuğun sünnetini gerçekleştirildiğini belirten Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, ”43.Kütahya Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 4. gerçekleştireceğimiz sünnet şölenine hepiniz hoş geldiniz. Bu yıl 58 çocuğumuzun sünnetini hep birlikte gerçekleştirdik. Bir geleneği beraber yaşatıyoruz. Geçmişten aldığımız bu geleneği gelecek kuşaklara götürmek istiyoruz. Öncelikle bu etkinliğe katıldıklarından dolayı çocukların ailelerine teşekkür ediyorum. Katkı veren tüm sanayici ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Biz Belediye olarak halkımızı bir araya getirme, yardımlaşma duygusunu ortaya koyma adına bir köprü vazifesi olma görevini yaptığımızdan dolayı mutluyuz, gururluyuz. Ama asıl burada kutlanması gereken çocuklarımız ve onların aileleridir" dedi.

"Böyle güzel bir hizmetinden dolayı belediyemize teşekkür ediyorum"

Ak Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, "Sünnet bizim geleneklerimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bunu gerek Geleneksel Sünnet Şölenleri ile, gerekse ailelerin sünnet yaşına gelen çocukları bir an önce sünnet edilmesiyle bunu göstermekteyiz. Kütahya Belediyesini böyle güzel bir hizmetten dolayı burada bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza hediyeleri hazırlayan bütün iş adamlarımıza da teşekkürü bir borç biliyorum. Sünnet olan çocuklarımıza da hayır duaları ediyorum, Allah onların yolunu açık etsin" diye konuştu.

"Askere de uğurlayacağız"

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, "Belediyemizin düzenlemiş olduğu sünnet şöleninde bu mutluluğu beraber paylaşmanın, burada olmanın gururunu yaşıyoruz. İnancımızda, kültürümüzde önemli bir yeri olan sünnet, aynı zamanda millet olmanın, beraber olmanın, birlik ve beraber olmanın bir gereği olarak ailelerimizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan komşularıyla, akrabalarıyla, bir toplum olma ruhu verdiği için bizler için çok önemli. Ailelerimizin, erkek çocuklarımızın hayatında önemli dönüm noktalarından biri sünnet. Daha sonra onları askere uğurlamak, askerden geldiklerinde ağırlamak gibi görevlerimiz var. Yapılan bu faaliyetin bir ahlaki felsefenin, bir toplum felsefesinin parçası olduğuna inanacaklar. Devamında da mutlaka her olayda bu felsefenin bir parçası olan toplumun bir parçası olma, beraber sevilme, beraber üzülme duygularını birlikte yaşayacağız. Ben de bu programı düzenlediği için başta belediyemize, daha sonra buna katkı veren, bu hediyelerin verilmesinde, bu programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum“ ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, program mehter ekibinin gösterisini sunmasıyla devam etti.

Sünnet olan çocuklara hediyeleri olan bisiklet ve altınları, Belediye Başkanı Saraçoğlu ile protokol mensupları tarafından takdim edildi. (EFE)