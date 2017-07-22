Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kütahya polisi takip ettiği minibüste 80 kilo eroin ele geçirdi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri takip sonucu durdurdukları minibüse gizlenen 80 kilo eroini ele geçirdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:23
Kütahya polisi takip ettiği minibüste 80 kilo eroin ele geçirdi

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Afyonkarahisar'dan Kütahya yönüne gelen 07 LNG 67 plakalı minibüsü takibe aldı. İçerisinde 2 kadın bir çocuk ve sürücünün aile olarak bulunduğu minibüs Kütahya girişindeki polis noktasında durduruldu. Polislere, Şahin Sevim adına düzenlenmiş sahte kimlik veren, asıl isminin Mehmet Yılmaz olduğu belirtilen araç sürücüsünün hareketlerinden polis şüphelendi. Emniyet güçleri şüpheli buldukları aracı incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü garajına çektirdi.

Emniyet Müdürlüğü garajında minibüste yapılan detaylı aramalarda aracın tavan döşemesinin içine ve koltukların sırt kısımlarına yerleştirilmiş piyasa değeri 5 milyon TL olan 160 paket halinde 80 kilo eroin ele geçirildi. Ele geçirilen eroini 50 bin TL karşılığında Van'dan İstanbul'a götürdüğü belirtilen Mehmet Yılmaz'ın, dikkat çekmemek için yanına annesi, eşi ve oğlunu aldığı belirtildi.
Ele geçirilen 80 kilo eroine polis tarafından el konulurken, Mehmet Yılmaz, annesi ve eşi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KÜTAHYA / DHA

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:23
  1. kütahya
  2. eroin
  3. afyonkarahisar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu
    1. "Ejder meyvesi" geçim kapısı oldu
    2. Zidane: Ronaldo bizimle kalacak
    3. Hero' tişörtü giyen öğrencinin..
    4. Alman bakandan sürpriz mesaj!
    5. Türkiye genelinde dev uygulama
    6. AB'den küstah açıklama: Türkiye..
    7. Günün âyet ve hadisi
    8. 'Mülteci şantajına izin vermeyeceğiz'
    9. Operasyon düzenlenen otomobilde 2,5..
    10. Çocuklarda ayrık diş normal
    11. TAV'ın 6 aylık cirosu
    12. Fenerbahçeli taraftarlar Reto..
    13. Fenerbahçe için bonservisini kendi aldı
    14. Kos'ta turistler geceyi sokakta..
    15. Bu alanda eleman ihtiyacı var!
    16. İzmir Körfezi, pelikanların mekanı oldu
    17. Kütahya polisi takip ettiği minibüste..
    18. CIA eski başkanından Donald Trump'a..
    19. 10 yılda 1.2 milyon ehliyete alkolden..
    20. Bylock operasyonunda 13 kişi tutuklandı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Irak'tan haddini aşan Türkiye açıklaması!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    Polis 'Oh' çeken kadını arıyor!
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü
    PKK'ya ağır darbe! 54 terörist öldürüldü