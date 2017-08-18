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Kütahya MHP’den, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım ve partililer, Genel Başkan Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek, bilgi alış verişinde bulundu.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:00
Kütahya MHP’den, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, "21 Mayıs da gerçekleşen il kongremizin ardından çalışmalarımıza hızla devam ediyor. İlçe ziyaretleriyle başladığımız çalışmalarımızagenel merkezimi ziyaret ederek devam etmekteyiz.MHP Kütahya İl Başkanlığı olarak, ilçe teşkilatlarımız belediye başkanlarımız il genel meclis ve belediye meclis üyelerimiz ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarımız devam edecektir" dedi. (EFE)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:00
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