Kütahya kavşağı ulaşıma açılacak

Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar sonucunda keskin virajları ve eğimleri yumuşatılarak yeniden düzenlenen kavşağın asfalt ve çizgi çalışmaları da tamamlandı. Bariyer ve kanal çalışmalarınındevam ettiği bildirilirken yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi.

Bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği kavşağın hatalı olduğu hem sürücüler hem de yetkililerce defalarca dile getirilmişti.