Kütahya kavşağı ulaşıma açılacak
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ulaşıma açıldığı günden bu yana ismi kazalarla anılan Kütahya kavşağında yapılan düzenlemelerin büyük bölümü tamamlandı.29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:21
Yaklaşık 2 ay önce başlayan çalışmalar sonucunda keskin virajları ve eğimleri yumuşatılarak yeniden düzenlenen kavşağın asfalt ve çizgi çalışmaları da tamamlandı. Bariyer ve kanal çalışmalarınındevam ettiği bildirilirken yolun da kısa sürede ulaşıma açılacağı kaydedildi.
Bugüne kadar çok sayıda kazanın meydana geldiği kavşağın hatalı olduğu hem sürücüler hem de yetkililerce defalarca dile getirilmişti.