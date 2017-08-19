Kütahya Geleneksel Germiyan Türk Oyunları Festivali başladı

Belediye Atlı Spor Tesisleri’nde 90 farklı kulüpten 856 okçu, dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporcular arasındaki müsabakalar adeta kıran kırana geçti.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş, İHA’ya festivalle ilgili bilgiler verdi. Festivalin 2 gün boyunda devam edeceğini belirten Ertaş, "Belediyemizin önderliğinde, Kütahya Germiyan Okçuluk Tekkesi ile birlikte bu yıl üçüncüsü düzenlediğimiz, Geleneksel Türk Oyunları Festivalinde toplam 90 kulüpten 856 sporcu kayıt yaptırdı. Bu yıl yarışmalarda çok sayıda kulüpten farklı sporcularımız katıldı. Festivalde, atlı okçuluk, osmanlı okçuluk ve karakucak güreşleri gibi bir çok alanda eski oyunları canlandırılacak.Etkinlikler 2 gün boyunda devam edecek.İnşallah bu çalışmalarımız diğer illere de örnek olur. Amacımız, eski geleneğimizi, eski kültürümüzü yeni nesillere kazandırmaktır. Çünkü, geçmişi olmayan milletlerin geleceği de yoktur. Etkinliğimize katılan tüm sporcu ve izleyicilere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festivale katılan kemenkeşler de, organizasyon sebebiyle Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve ekibine teşekkür ettiler. (EFE)