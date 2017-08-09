"Kütahya, demokrasisine de sahip çıkan bir şehirdir"

Kütahyalı yöresel sanatçıların verdiği müzik ziyafetiyle başlayan gece daha sonra protokol konuşmaları ile devam etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Darıca Kütahyalılar Dernek Başkanı Mehmet Çiçek, programlarına katılan bütün konuklara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Dernek olarak hemşerilerimize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışıyoruz, kültürlerin yaşatılması adına düzenlenen bu etkinlik bizler adına çok önemli. Gecenin hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Böylesine güzide bir ortamda bizlere memleketimizi temsil etme fırsatını veren Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum” diyerek programa katılan protokol üyelerine bir plaket ve Kütahya çinisi hediye etti.

Kütahyalılar gecesinde selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Darıca’da hemşehrileri ile bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bu organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Saraçoğlu, konuşmasında demokrasi vurgusu yaparak, “Kütahya demokrasisine sahip çıkan bir şehirdir. 1960 darbesi Adnan Menderes’e yapılmıştır. O dönem Adnan Menderes Kütahya Milletvekili olarak seçilip yoluna devam etmiştir. O gün Adnan Menderes’e sahip çıkan Kütahya, bugün de demokrasisine sahip çıkmaya devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Kütahyalılar günlerce gecelerce nöbet tutmuş ve vatanına olan bağlılığını göstermiştir. Bizler sağduyu neredeyse orada olduk, demokrasinin yanında olmaya devam edeceğiz. Gecemiz hayırlı olsun ” dedi.

Protokol konuşmaları sonrası Kütahyalı Efeler’in zeybek gösterisi ile devam eden program yöresel sanatçıların söylediği birbirinden güzel türkülerle devam etti. (EFE)