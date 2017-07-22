Kütahya AK Parti’de delege seçimi

Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen delege seçimine AK Parti Kütahya Milletvekilleri İshak Gazel ve Şükrü Nazlı ile AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur da katıldı.

AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Cevdet Korkmaz, delege seçimlerinde 65 mahalle, 1 belde ve 110 köyde oturan parti üyelerinin oy kullandığını ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı ali Çetinbaş, üyelerin delege seçimlerine gösterdiği yoğun ilgi sebebiyle teşekkür etti.

Çetinbaş, seçimler sonucu 431 delegenin belirlendiğini sözlerine ekledi.(EFE)