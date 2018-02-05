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Kutadgu Bilig Türkler için önemli bir kaynak

"Siyasetname Okumaları"nda konuşan Prof. Dr. Kadir Canatan, Kutadgu Bilig'in, Türk sosyolojisi, Türk kültür tarihi ve Türk devlet felsefesi açısından ele alınıp incelenmesi gereken önemli bir kaynak olduğunu söyledi.

05 Şubat 2018 Pazartesi 21:50
Kutadgu Bilig Türkler için önemli bir kaynak

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği "Siyasetname Okumaları", Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Programda konuşan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Canatan, İslâmi dönem Türk kültürünün ilk siyasetnamesi olan Yusuf Has Hacip'in "Kutadgu Bilig" isimli siyasetnamesinden bahsetti.

ÇAĞININ YÖNETİM ANLAYIŞINI YANSITIYOR

Balasagunlu Yusuf Has Hacip’in yazdığı Kutadgu Bilig'in, 11. yüzyıldan günümüze gelen İslâmi Türk edebiyatının ilk siyasetnamesi olduğunu söyleyen Canatan, eserin yalnızca Türk edebiyatı tarihi bakımından değil aynı zamanda Türk sosyolojisi, Türk kültür tarihi ve Türk devlet felsefesi açısından da ele alınıp incelenmesi gereken önemli bir kaynak olduğunu söyledi. Kutadgu Bilig'in binlerce yıllık Türk tarihinde, birçok coğrafya, iklim, din, kültür ve uygarlık değişikliklerine rağmen, ana çizgileri aşağı yukarı aynı kalan bir toplum ve devlet anlayışının sürdüğünü gösterdiğini ifade eden Canatan şunları söyledi:

"Yusuf Has Hacip hakkında da çok fazla bilgimiz yok. Sarayda önemli bir görevi var. Protokol müdürlüğü denilecek bir görevi var. Saraya gelen kişilerin karşılanması, ağırlanmasını kapsayan bir görev bu. Kutadgu Bilig'in giriş bölümünde bu kitabın ne amaçla yazıldığını, hangi konularla ilgili olduğunu açıklıyor. 'Kutadgu Bilig'ten herkes yararlanabilir ama  memleketleri ve şehirleri idare eden hükümdarların daha çok işine yarar' diyor. 6645 beyitten oluşan Kutadgu Bilig, felsefi, ahlaki ve siyasi tavsiyelerde bulunan bir siyasetnamedir. Kutadgu Bilig’in en özgün yönü, çağının yönetim anlayışını yansıtan bir siyaset kitabı olmasıdır."

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 21:50
  1. Esenler Belediyesi

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