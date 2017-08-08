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Kuşun annelik duygusu ağır basıyor...

Annelik duygusu bu olsa gerek...

08 Ağustos 2017 Salı 01:58

Bir restorantta davetsiz misafir olarak  masaya konan kuşlar,müşterinin tabağına ortak olursa...

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 01:58
  1. kuş
  2. annelik duygusu
  3. kuş yavruları
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