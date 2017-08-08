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Kuşun annelik duygusu ağır basıyor...
Annelik duygusu bu olsa gerek...
08 Ağustos 2017 Salı 01:58
Bir restorantta davetsiz misafir olarak masaya konan kuşlar,müşterinin tabağına ortak olursa...
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 01:58
kuş
annelik duygusu
kuş yavruları
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