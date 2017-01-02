Küstah İngilizden Türkiye'ye 'hasta adam' benzetmesi!

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BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, Daily Telegraph gazetesi için bir makale kaleme alan sözde tarihçi akademisyen Mark Almond, "Türkiye Avrupa'nın yanı başındaki hasta adama mı dönüşüyor? Suriye'deki radikal cihatçıların Taliban benzeri bir tehdit oluşturduğu bir Pakistan örneğine mi benzemeye başladı?" dedi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde, Osmanlı için kullanılan "hasta adam" benzetmesi, Türkiye için de aynı benzetme kullanıldı

Yazısında, "Şiddetin tırmandığı kriz dönemlerinde insanlar sorunları çözebilecek güçlü bir lider arar. Peki ya zaten güçlü bir lider iktidardayken ülke terörizmin yarattığı kaosun içindeyse?" ifadelerini kullanan küstah Almond, Erdoğan'ın kontrolden çıktığını iddia etti. Küstah akademisyen Kürtleri ise terör örgütü PKK ile bir tutarak sanki Kürt vatandaşlarla mücadele veriliyormuş algısı oluşturdu

ERDOĞAN'A ALÇAK HAKARETLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Toplumu tehdit edenleri bertaraf edemeyen bir kontrol hastası." ifadelerini kullanan küstah yazar Mark Almond, Batılı ülkelere boyun eğmeyerek dik duruşlu bir tavır takınan Erdoğan'ın yönetim tarzını hazmedemeyerek "kaprisli yönetim tarzı" nitelemesinde bulundu. Terör örgütü PKK operasyonlarını ve Fırat Kalkanı Harekatını da hazmedemeyen sözde akademisyen, tehditlerin artmasını ise buna bağladı.

ABD'Yİ BIRAKTI RUSYA'YA GİTTİ

Türkiye'nin ABD'yi terör saldırılarının arkasındaki ülke gibi görmesinden yakınan küstah akademisyen Rusya ile ortak olunmasından ise rahatsız oldu. İşte o ifadeler:

"Erdoğan'ın dış politikası da Rusya ile İran'la düşmanlıktan ortaklığa dönerken, Batı'daki en önemli müttefiki ABD, Türkiye'deki terör saldırılarının arkasında olmakla suçlandı.

"Erdoğan döneminde Türkiye ekonomisi hızlı büyüme döneminden hızlı düşüşe geçti. Bir ara Müslüman toplum ile piyasa ekonomisini bir arada barındırma mucizesini gerçekleştirmiş gibi duruyordu. Ancak Suriye ile Irak'taki savaşların etkisi ve terör saldırıları turistleri ülkeden kaçırdı, Türkiye ekonomisini de derin bir resesyona hazırladı."

DARBE OLMAMASINDAN YAKINDI

Küstah yazar Türkiye'de eskiden darbe ile yola getirildiğini belirterek "Türkiye'de eskiden güçlü askeri liderler kamusal düzeni yeniden tesis etmek için -genellikle kanlı yollara başvurarak- devreye girerlerdi." ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'YE KÜSTAH 'HASTA ADAM' BENZETMESİ

Türkiye'nin "hasta adam"a dönüştüğünü öne süren küstah İngiliz, "Türkiye Avrupa'nın yanı başındaki hasta adama mı dönüşüyor? Suriye'deki radikal cihatçıların Taliban benzeri bir tehdit yarattığı bir Pakistan örneğine mi benzemeye başladı? Maalesef on yıllarca bölgede model ülke olarak gösterilen Türkiye, önünü Pakistan'ın açtığı yoldan yokuş aşağı ilerliyor." ifadelerinde bulunarak asıl niyetini ortaya koydu.

AK Parti içerisine de fitne sokmayı amaçlayan İngiliz akademisyen, "Belki iktidar partisi içerisinde Erdoğan'ın gücü tekeline almasından rahatsız olanlar vardır. Ancak Erdoğan'a karşı çıkacak cesaretleri ya da yeterli sayıları olduğundan şüpheliyim." ifadeleriyle ümitsizliğini de beyan etti..

İngiliz yazar "Türkiye'nin acıları dinmeyecek gibi duruyor. Ancak ülkenin hassas jeopolitik konumu düşünüldüğünde Türkiye'nin istikrarsızlaşmasının Batı için de istikrarsızlık anlamına geleceği unutulmamalı." ifadeleriyle de Türkiye'ye muhtaç olduğunu da söylemekten çekinmiyor

Mark Almond, Oxford Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Modern Tarih alanında ders veriyor. Bu yıl içerisinde 'Laik Türkiye'nin kısa tarihi' adlı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor.