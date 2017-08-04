Ermeni komutan'dan alçak çıkış: Türkiye'yi işgal edeceğiz

İşgal altındaki Azerbaycan toprağı Karabağ'da Müslümanlara yönelik etnik temizliğe bizzat katılan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan akla hayale sığmayan ifadelerle Türkiye ve Azerbaycan'a saldırdı.

"ERMENİSTAN, TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDECEK VE ENİNDE SONUNDA TÜRKİYE PARÇALANACAK"

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ermenistan medyasına konuşan Garapedyan, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasına değinirken ülkesinin yeni işgal planlarını gün yüzüne çıkardı. S-400'lerin savunma amaçlı olduğunu belirten eli kanlı işgalci, sistemin "Ermenistan, Türkiye'yi işgal ettiğinde" işe yaramayacağını öne sürdü. Bu durumun işlerini zorlaştırmayacağını sözlerine ekleyen Garapedyan, Türkiye'nin eninde sonunda parçalanacağını iddia etti.

Ayrıca Rusya ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya atıfta bulunan Ermeni komutan, Azerbaycan ve Türkiye'yi açıkça tehdit ederek, "Büyük Ermenistan" hayalini yineledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özellikle Azerbaycan'da büyük tepki çeken açıklama sonrası sosyal medyadan Ermenistan karşıtı çok sayıda mesaj paylaşıldı.Ermeni yetkililerin bu tutumu, Azerbaycan hükümetinin her fırsatta dile getirdiği "Ermenistan barışı sabote ediyor" sözlerini bir kez daha doğrulattı.