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Ermeni komutan'dan alçak çıkış: Türkiye'yi işgal edeceğiz

Karabağ'daki işgal hareketlerine bizzat katılan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan, akla hayale sığmayan alçak ifadeler kullanarak Ermenistan’ın Türkiye’yi işgal edeceğini söyledi.

04 Ağustos 2017 Cuma 13:11
Ermeni komutan'dan alçak çıkış: Türkiye'yi işgal edeceğiz

İşgal altındaki Azerbaycan toprağı Karabağ'da Müslümanlara yönelik etnik temizliğe bizzat katılan Ermeni komutan Arkadiy Garapedyan akla hayale sığmayan ifadelerle Türkiye ve Azerbaycan'a saldırdı.

"ERMENİSTAN, TÜRKİYE'Yİ İŞGAL EDECEK VE ENİNDE SONUNDA TÜRKİYE PARÇALANACAK" 

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ermenistan medyasına konuşan Garapedyan, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan S-400 anlaşmasına değinirken ülkesinin yeni işgal planlarını gün yüzüne çıkardı. S-400'lerin savunma amaçlı olduğunu belirten eli kanlı işgalci, sistemin "Ermenistan, Türkiye'yi işgal ettiğinde" işe yaramayacağını öne sürdü. Bu durumun işlerini zorlaştırmayacağını sözlerine ekleyen Garapedyan, Türkiye'nin eninde sonunda parçalanacağını iddia etti.

Ayrıca Rusya ve Ermenistan arasındaki anlaşmaya atıfta bulunan Ermeni komutan, Azerbaycan ve Türkiye'yi açıkça tehdit ederek, "Büyük Ermenistan" hayalini yineledi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Özellikle Azerbaycan'da büyük tepki çeken açıklama sonrası sosyal medyadan Ermenistan karşıtı çok sayıda mesaj paylaşıldı.Ermeni yetkililerin bu tutumu, Azerbaycan hükümetinin her fırsatta dile getirdiği "Ermenistan barışı sabote ediyor" sözlerini bir kez daha doğrulattı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 13:11
  1. rusya
  2. Türkiye
  3. azerbaycan
  4. ermenistan
  5. karabağ
  6. Arkadiy Garapedyan
  • SaidSaid34 dk önce
    Bu demek oluyor ki : yunanistan Ermenistan ve abd destektekli ypg terör çeteleri birlikte saldiracaklar.Yetkililer önlem almalı. İran destek verebilir
  • AsenaAsena35 dk önce
    Üç beç sokak serrerisini göndersek işiniz biter, haritadan silinirsiniz.
  • MustafaMustafa37 dk önce
    Üç taraf denizle dört taraf düşmanla çevrili. İçerdeki düşman dışardaki düşman. İyiki AKP var. Geri kalan herkes düşman.
  • Captain America Captain America 47 dk önce
    Yav he he işgal edersiniz bekleyin önce siz aç karnınızı doyurun deyyuslar abd arkanızda olmasa korkudan altınıza edersiniz.
  • maveramavera51 dk önce
    gelin gelin de görün çıktığınız yeri y..şak
  • SamilSamil52 dk önce
    O tiple bakkaldan veresiye alaman sen angut , turkiyeyi alacakmis .
  • MuradiMuradi58 dk önce
    Düşkün ermeni gavuru ne aldıysa artık hayal aleminde yaşıyor. Dikkat etsin zira rüyaların tersi çıkar derler.
  • Ağzı olan konuşuyorAğzı olan konuşuyor58 dk önce
    Hadi yaa şaka yapıyosun senin tipin savaş yapacak komuta kademesine asla uyum sağlamıyor senden olsa olsa şaklaban olur.
  • Mehmet Mehmet 59 dk önce
    Akşam yatarken bir tarafı açıkta kalmış herhalde
  • ŞairŞair1 sa önce
    Ey aziz türk milletinin evlatları şimdi anladınız mı birlik beraberliğimiz niye bu kadar önemli. Bizleri Atatürkçü, liberal, sağcı, solcu, muhafazakar ve ya çağdaşlık üzerinden bir birimize düşman eden düşmanın artık fatkında olun ! Şu yobazlığı, dinciliği, at kafalılığı bi kenara birakmalıyız artık. Bundan başka Türkiye yok ! Hepimiz hrantız hepimiz ermeniyiz diyen köpekler Atatürkçü olamayacağı gibi, ermeniye sadıkı-milliye diyenler de sırf Osmanlılığa sahip çıkma adına o yanlışı savunamaz. Bu batının köpeği ermeninin de, türk düşmanı arabın da köküne kibrit suyu ! Uyanalım artık
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