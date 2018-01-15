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''Küstah bir anlaşma yapıyorlar''

Muktada el Sadr, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin İran destekli Haşdi Şabi (PMU) milisleriyle yaptığı yeni seçim ittifakını eleştirdi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
''Küstah bir anlaşma yapıyorlar''

Irak’taki en etkili dini ve popüler isimlerden biri olan Sadr, Pazar günü yayınlanan bir bildiride ittifakı “küstah bir siyasi anlaşma” olarak nitelendirdi.

Ayrıca, PMU milislerinin “yozlaşmış bir siyasi sınıf” üreterek “nefret dolu mezhep ikilemi” olarak nitelendirdiklerini dile getirmesini derin şaşkınlık içinde ifade etti.

Sadr, desteğinin kampanyada teknokratlar tarafından itilen mezhep kotası bölünmeleri ilkelerini reddeden kampanyacılar için olacağını belirtti.

Başbakan Haydar el-İbadi Pazar günü Irak Zafer Koalisyonu kurmak için Hadi el-Amiri ile bir anlaşma imzaladı.

Yetkili, yaptığı açıklamada “zafer koalisyonunun Irak için savaşan ‘şehitlerin’ ve yaralı kahramanların fedakarlıklarını koruyacağını ve ulusal yeteneklere dayanarak her türlü yolsuzlukla mücadele edebileceğini” söyledi.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:02
  1. Irak
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