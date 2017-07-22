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Almanya'dan küstah bildiri: Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağız

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yayınladığı küstah bir bildirile ile ülkesindeki Türklere seslenerek, Türkiye'nin ekonomik ve uluslararası arenada köşeye sıkıştırılması için adımlar atacaklarını duyurdu.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:35
Almanya'dan küstah bildiri: Türkiye'yi köşeye sıkıştıracağız

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Bild gazetesinde yayınlanan mesajıyla Almanya'daki Türklere seslendi.

Gabriel, Türkçe ve Almanca mesajına "Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimizde şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fakat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir." diyerek başladı.

Alman Bakan devamında Türkiye'nin ekonomik ve uluslararası arenada köşeye sıkıştırılması için adımlar atacaklarını duyurdu:

"TÜRKİYE'YE TEPKİ GÖSTERECEĞİZ"

"Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Almanlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazinedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli olduğunu biliyoruz.

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatandaşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değildir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK YAPTIRIM TEHDİDİ

Bu nedenle Alman Hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum için girişimlerde bulunacağız.

ALMANYA'DAKİ TÜRKLERE GÜVEN VERME ÇABASI

Şunu bilmenizi istiyoruz ki, bunların hiç biri Türkiye’deki in­sanlara ve Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli insanlara karşı alınan önlemler değildir.

Zira Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi ilişkiler ne kadar zor olursa olsun, bizim için şu çok açıktır: Sizler, Almanya’daki Türkiye kökenli insanlar, Alman pasaportuna sahip olsanız da, olmasanız da, bizim bir parçamızsınız."

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 19:35
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