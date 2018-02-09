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Küstah Alman markası Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Alman lastik markası Continental'nın Türkiye rahatsızlığı tanıtım videosunda bir kez daha ortaya çıktı.Türkiye'yi haritadan silerek siyasi mesaj vermeye kalkıştı.

09 Şubat 2018 Cuma 14:31
Küstah Alman markası Continental, reklamında Türkiye'yi haritadan sildi

Almanya-Türkiye arasında gergin olan ilişkiler bugün yeni bir boyuta taşındı. Almanya’nın önde gelen otomotiv markalarından Continental’in resmi internet sitesinde yer alan bir videoda Türkiye'nin dünya haritasında olmadığı görüldü.

LASTİK MARKASININ TÜRKİYE RAHATSIZLIĞI!

Bir lastik markası olan Continental'in, Powertrain hizmetinin uygulandığı ülkeleri anlattığı ve marka felsefesini izleyiciye aktardığı videoda Avrupa ve Ortadoğu bölümü geldiğinde kocaman bir Akdeniz ortaya çıkıyor.

Skndal olay sonrası Continental'dan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan paylaşımlar sayesinde Continental Otomotiv Global sayfasında grafik hatası olan bir videonun yer aldığının farkına vardık. Tüm sosyal medya kullanıcılarına bize bu hatayı bildirdikleri için teşekkür ederiz. Videonun hemen kaldırıldığını bildirmek isteriz. Derin üzüntü içerisindeyiz. Tüm kamuoyundan özür dileriz." denildi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:31
  1. Continental
  2. lastik
  3. türkiye
  4. harita

YORUM YAZ

  • TURK OGLU TURKTURK OGLU TURK1 sa önce
    Ya ozaman o markanın turkiyemizde satisini durdurun madem oyle ozaman boyle olur diye cevap verilsin! Bizim lassa miz var petlasimiz var o markalar turkiyemize fazla ve artar da bile! Bu kafirlere guvenmeyin bu kafirler ellerinden gelse bir kaşik su da bogar bizleri Allah onlara firsat vermesin vatanimizi milletimizi bunlar gibi yuze gulup de arkadas is cevirenlerin serrinden tuzaklarindan bizleri yuce Allah muhafaza eylesin insallah.
  • irandanirandan1 sa önce
    evet o istemis ihanet etsin, ama bu resimde, turkiye bir buyuk OKYANUS olub dunyayi sarib
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