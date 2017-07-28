Kuşlubahçe’nin yeni gözdesi Şehit Ömer Halisdemir parkı

Yeni yapılan Şehit Ömer Halisdemir Parkı nedeni rahat bir nefes aldıklarını ifade eden mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ e teşekkür ettiler.

Kuşlubahçe Mahallesinde tamamı Şehzadeler Belediyesi imkânları ile yapılan Şehit Ömer Halisdemir Parkı, mahalle halkı tarafından yoğun ilgi görüyor. Havaların sıcak olması nedeni ile gece geç vakitlere kadar parkı dolduran vatandaşlar, Mahalleye kazandırılan yeni park alanı nedeni ile Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler. Şehzadeler Belediyesi olarak, 65 Mahallede yaşayan 170 bin vatandaşımızın tamamının daha güzel bir Şehzadeler ’de yaşaması için çalıştıklarını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik “Bilindiği gibi Kuşlubahçe Mahallemizde böylesine bir sosyal donatı alanının eksikliği hissediliyordu. Şehzadeler Belediyesi olarak tamamen belediyemizin iş makineleri, çalışanları ve imkânları ile atıl durumda bulunan alanı park alanına çevirerek, ismini de 15 Temmuz Kahramanı olan Şehit Ömer Halisdemir koyup halkımızın hizmetine sunmuş olduk. Bu şekilde hem 15 Temmuz Kahramanımızı gelecek nesillere aktarma imkânı bulduk hem de Kuşlubahçe Mahallemize güzel bir park alanı yapmış olduk. Yaz aylarının çok sıcak olması nedeni ile Şehit Ömer Halisdemir parkı vatandaşlarımız tarafından yoğun ilgi görüyor. Geceleri evinde hazırlamış olduğu ikramlarla parka gelen vatandaşlarımız çocuklarıyla birlikte gece geç saatlere kadar burada rahatça vakit geçiriyorlar. Bu güzel parkın yapımında emeği geçen tüm personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

“ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR PARKI İLE HALKIMIZ RAHAT BİR NEFES ALDI”

Yapılan yeni park alanı ile Kuşlubahçe Mahallesinde yaşayan vatandaşların sıcak yaz gecelerinde rahat bir nefes aldığını ifade eden Kuşlubahçe Mahalle Muhtarı Ramazan Vardar “Kuşlubahçe Mahallemizde atıl durumda bulunan alanı Şehit Ömer Halisdemir parkı olarak Mahallemize kazandırdığı için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Bu park mahallemizde büyük bir eksikliği gidermiş oldu. Görüldüğü gibi mahalle halkımız gece geç saatlere kadar bu parkta oturuyorlar. Vatandaşlarımız bu sıcak yaz aylarında bu park sayesinde rahat bir nefes alıyorlar. Hem atıl bir alan hayata kazandırılmış oldu hem de geceleri halkımızın geç saatlere kadar oturabildiği bir oldu. 15 Temmuz Kahramanımız Ömer Halisdemir’ in adının verilerek mahallemize kazandırılan bu güzel park nedeni ile emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.