Kuşlar bile Halep'i terk etti

4 yıldır muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin Halep şehri, geçtiğimiz günlerde sivillerin tahliye edilmesinin ardından tamamen Esed rejiminin kontrolüne geçti.



Esed'in kontrolüne geçen şehirde canlı hiçbir varlığın kalmaması dikkati çekti. Halep'teki kuşların bile şehri terk ettiği gözlemlenirken, Halepli küçük çocuklar, tahliye sırasında kuşlarını, kedilerini de yanlarına alarak şehirden ayrıldı.



15 Aralık'ta başlayan tahliye, yaklaşık bir hafta sürdü ve 75 bine yakın sivil, Doğu Halep'ten İdlib şehrine tahliye edildi.

Halep'i terk ederken yanına kuşlarını alan sadece tek bir çocuk yok. Onlarca Halepli, kenti terk ederken kuşlarını, kimisi de kedilerine yanına alarak ayrıldı. Abluka günlerinin Halep'te yaşayan insanlar için olduğu kadar, Halep'te yaşayan diğer canlılar için de zor olduğunu belirten Halepliler, "O günlerde hayvanlarımıza bakamıyorduk. Sadece kendimize yetecek kadar yemek bulabilirsek yiyorduk" diyor.