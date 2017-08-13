Kuşla yılanın müthiş düellosu

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13 Ağustos 2017 Pazar 22:56
Kuşla yılanın düellosu nefes kesti...
Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:56
kuş yılan kavgası
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