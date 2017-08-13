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Kuşla yılanın müthiş düellosu

Kuşla yılan fena kapıştı. İşte müthiş görüntüler...

13 Ağustos 2017 Pazar 22:56

Kuşla yılanın düellosu nefes kesti...

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 22:56
  1. kuş yılan kavgası
    Bugünkü Akit

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