Kushner "Rusya ile gizli iş birliği" iddialarını kabul etmedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in, ABD Senatosu İstihbarat Komitesinde verdiği ifadede, başkanlık seçim kampanyası döneminde Ruslarla görüşüp gizli iş birliği yaptığı iddialarını tümüyle reddettiği bildirildi.

Kushner, Senato İstihbarat Komitesinde basına kapalı gerçekleştirilen oturumda senatörlerin Rusya soruşturmasıyla ilgili sorularını yanıtlamaya başladı.

Oturum öncesinde 11 sayfalık ifadesi ABD basınında yer alan Kushner, yazılı ifadesinde, "Herhangi bir yabancı hükümet ile gizli iş birliği yapmadım ve kampanyada görev alanlardan iş birliği yapan kimseyi de görmedim. Uygunsuz herhangi bir bağlantım yok. Kendi işletmelerimin finansmanı için de Rus fonlarına güvenmedim." değerlendirmesinde bulundu.

"Saklayacak herhangi bir şeyim yok"

"ABD başkanlık seçimlerine siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddialarının araştırıldığı Rusya soruşturması kapsamında ABD Kongresi ile iş birliği yapacağını daha önce açıklayan Kushner, "Saklayacak herhangi bir şeyim yok, o yüzden bugün burada bu konudaki gönüllülüğümü ortaya koyuyorum." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Sergey Kislyak ile görüşmelerini kabul ettiğini belirten Kushner, bu görüşmelerin hiçbirinde "Moskova'nın Trump kampanyasına yardımı anlamında gizli iş birliği içerecek" bir konuşma geçmediğini veya böyle bir sonuç ortaya çıkmadığını vurguladı.

İfadesinde, Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da, Rus yönetimine yakın Natalia Veselnitskaya adlı bir avukatla görüşmesini de "zaman kaybı" olarak niteleyen Kushner, geç katıldığı görüşmede kampanyayla ilgili konuların konuşulmadığını ifade etti.

Gizli iletişim kanalı iddiası

Öte yandan Kushner, Büyükelçi Kislyak ile görüşerek ABD ve Rusya arasında gizli bir iletişim hattı kurma çalışması yürüttükleri iddialarını da reddetti.

İfadesinde, geçen yıl aralık ayında Trump Tower'da Kislyak ile görüştüklerini kabul eden Kushner, yanlarında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in de olduğunu ve sadece "Suriye politikaları ile ilgili ülkeler arasında güvenli bir hattın kurulması" konusunu konuştuklarını öne sürdü.

Görüşmede, bu tür bir güvenli hattın henüz mevcut olmadığını gördüklerini belirten Kushner, yemin töreninden sonra konuyla ilgilenmek üzere dağıldıklarını ve bir daha konunun gündeme gelmediğini aktardı.

Kushner'in Rusya soruşturması çerçevesinde yarın da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesinde ifade vereceği bildirildi.

Trump'ın oğlunun çarşamba günkü oturumu

Diğer yandan Rusya soruşturması kapsamına giren Trump'ın oğlu Trump Jr. ile eski kampanya menajeri Paul Manafort'un da Senato Adalet Komitesinde çarşamba günü ifade vermesi bekleniyor. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, komite söz konusu oturumun halka açık yapılmasını isterken Trump tarafı oturumun basına kapalı yapılması talebinde ısrar ediyor.

ABD'de, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla ilgili olarak ABD Senatosu, ABD Temsilciler Meclisi ve Adalet Bakanlığı tarafından atanan Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma bulunuyor.